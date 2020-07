Red 13:33 Elezioni studentesche all´Università di Cagliari Si vota mercoledì 4 e giovedì 5 novembre: sarà una consultazione elettronica e si potrà esprimere le proprie preferenze anche dal proprio smartphone. Già partita la campagna elettorale. «Auguro a tutti una sana competizione elettorale, piena di contenuti e di nuove idee, con la speranza di una grande partecipazione», dichiara il rettore Maria Del Zompo







Gli studenti saranno chiamati a scegliere chi li rappresenterà nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel Comitato sportivo universitario; nei Consigli di Facoltà e nei Consigli di corso di studio/classe e nel Consiglio di amministrazione dell’Ersu per il biennio 2020-2022. Si tratta della tornata elettorale che era stata programmata a fine aprile e che è stata rinviata a causa dell’emergenza sanitaria, che ha comportato la sospensione delle attività inerenti il procedimento elettorale. Le elezioni si svolgeranno in modalità telematica con l'esercizio di voto da remoto, attraverso l'utilizzo di un proprio pc, tablet o smartphone. Commenti CAGLIARI - Si svolgeranno mercoledì 4 e giovedì 5 novembre, attraverso il voto elettronico, le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi dell’Università degli studi di Cagliari. La nuova data è stata fissata dopo un fitto dialogo tra le varie componenti dell’Ateneo (in un primo momento le votazioni si sarebbero dovute svolgere in ottobre). E’ già cominciata la campagna elettorale da parte delle liste, dei gruppi e delle varie associazioni che parteciperanno alla competizione.«Sono convinta che i valori etici, di inclusione, di responsabilità sociale, di rispetto delle idee altrui che hanno caratterizzato le rappresentanze studentesche in questi anni – è il commento del rettore Maria Del Zompo - saranno riaffermati dai nuovi eletti e mi auguro che si rafforzi quella coesione che ha permesso all’Ateneo vittorie importanti, sull’accreditamento periodico o sull’inclusione dell’insularità come fattore critico per noi. L’augurio è quello di una sana competizione elettorale, piena di contenuti e di nuove idee, con la speranza di una grande partecipazione».Gli studenti saranno chiamati a scegliere chi li rappresenterà nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel Comitato sportivo universitario; nei Consigli di Facoltà e nei Consigli di corso di studio/classe e nel Consiglio di amministrazione dell’Ersu per il biennio 2020-2022. Si tratta della tornata elettorale che era stata programmata a fine aprile e che è stata rinviata a causa dell’emergenza sanitaria, che ha comportato la sospensione delle attività inerenti il procedimento elettorale. Le elezioni si svolgeranno in modalità telematica con l'esercizio di voto da remoto, attraverso l'utilizzo di un proprio pc, tablet o smartphone.