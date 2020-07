Cor 8:57 Fiamme a Nuoro, elicotteri in azione Fiamme dalle prime ore della giornata in Sardegna. Un incendio in agro del comune di Nuoro, località Sa Mandra divora macchia mediterranea. 15 unità in servizio



NUORO - Fiamme dalle prime ore della giornata in Sardegna. Un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Farcana sta intervenendo su un incendio in agro del comune di Nuoro, località Sa Mandra. Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Nuoro. A lavoro anche tre squadre dell'agenzia Forestas e due squadre di volontari per un totale di 15 unità. La Soup-Linea spegnimento ha predisposto l'invio di un Canadair CAN18 da Olbia. In fumo macchia mediterranea e vegetazione arbustiva di varia natura. Le fiamme minacciano aziende agricole e forestali.