Scuola: 9mln nell´Isola, Alghero a secco

Nella sola regione Sardegna sono circa 9.460.000,00 i fondi piovuti in questi giorni su comuni e province per il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici di ogni ordine e grado. Fortunatamente alcuni istituti algheresi avranno la possibilità di effettuare alcuni interventi: si tratta degli istituti superiori gestiti dalla provincia di Sassari, destinataria di 1 milione di euro. Commenti ALGHERO - Pubblicati tutti i risultati relativi ai due bandi che hanno messo a disposizione 330 milioni di euro per il finanziamento di interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da-19. Si tratta di stanziamenti per l'edilizia cosiddetta "leggera". L’avviso rientra nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Alghero all'asciutto . Fuori dalle graduatorie pubblicate dal Ministero dell´Istruzione, così vanno in fumo circa 230mila euro che sarebbero stati molto comodi alle direzioni scolastiche cittadine per riaqualificare aule e laboratori in previsione del rientro a scuola. Il comune di Alghero, infatti, decide inspiegabilmente di non partecipare al bando del Ministero. Secondo le prime indiscrezioni trapelate da Sant'Anna, si sarebbe trattato di una «dimenticanza». Difficile da credere, ma se così fosse, le responsabilità in capo all'assessorato alla Pubblica Istruzione sarebbero ancora più gravi. In un momento come quello attuale, infatti, perdere simili opportunità equivale a creare un danno incalcolabile alla pubblica amministrazione e non solo.Nella sola regione Sardegna sono circa 9.460.000,00 i fondi piovuti in questi giorni su comuni e province per il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici di ogni ordine e grado. Fortunatamente alcuni istituti algheresi avranno la possibilità di effettuare alcuni interventi: si tratta degli istituti superiori gestiti dalla provincia di Sassari, destinataria di 1 milione di euro.