Ruota panoramica a Cagliari: c´è la concessione

La ruota, che verrà installata nei prossimi giorni, corrisponde a pieno ai criteri stabiliti dall’Adsp: dall’età, non superiore ai vent'anni, della struttura; all’assenza di fondazioni per il suo posizionamento ed al pieno rispetto delle disposizioni normative che regolano il settore. Premiante, rispetto alle offerte tecniche delle altre società, l’altezza dell’attrazione, pari a 45metri, che consentirà una migliore veduta della città e del porto. Le cabine, trentasei in tutto, saranno facilmente accessibili ai diversamente abili, dotate di sistema di filodiffusione con audioguida multilingue e sistema di climatizzazione, che permetterà la confortevole operatività sia nella stagione estiva, sia in quella invernale. Commenti CAGLIARI – Da sabato 1 agosto, il lungomare di Cagliari ospiterà ufficialmente la ruota panoramica. Ieri (lunedì), con la firma del decreto del presidente dell’Adsp del Mare di Sardegna Massimo Deiana, è stata aggiudicata la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento, in concessione demaniale marittima, di un’area, di circa 1.100metri quadri, compresa tra il Molo Sanità e la Calata Via Roma, sulla quale verrà posizionata l’attrazione.Sarà la City eye ad installare la ruota fino al 31 maggio 2021. La società, con sede a Salerno, ha infatti ottenuto il punteggio complessivo più alto, pari a 70,34 sui 100 fissati dal bando, superando le altre due concorrenti, la Emme.Ci.Esse di Taranto e la Ditta Lupetti Roberto di Pistoia. Poco più di 30mila euro, l’offerta a rialzo sul canone a base di gara, determinato in 29.626euro dal Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell’Adsp, dalle disposizioni dell’Agenzia del Demanio e del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, e fissato nel bando pubblicato l'11 giugno.La ruota, che verrà installata nei prossimi giorni, corrisponde a pieno ai criteri stabiliti dall’Adsp: dall’età, non superiore ai vent'anni, della struttura; all’assenza di fondazioni per il suo posizionamento ed al pieno rispetto delle disposizioni normative che regolano il settore. Premiante, rispetto alle offerte tecniche delle altre società, l’altezza dell’attrazione, pari a 45metri, che consentirà una migliore veduta della città e del porto. Le cabine, trentasei in tutto, saranno facilmente accessibili ai diversamente abili, dotate di sistema di filodiffusione con audioguida multilingue e sistema di climatizzazione, che permetterà la confortevole operatività sia nella stagione estiva, sia in quella invernale.