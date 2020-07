Red 16:29 Centri estivi preclusi a disabili: interrogazione «Ho depositato nei giorni scorsi apposita interrogazione al presidente del Consiglio dei ministri e al ministro per le pari opportunità e la famiglia, per segnalare la situazione che vede coinvolta una delle categorie più fragili in assoluto, quella dei bambini con disabilità». Ad annunciarlo è il portavoce pentastellato alla Camera dei deputati Mario Perantoni







«Il rischio è un'interpretazione troppo restrittiva del dpCm 11 giugno 2020 (Allegato 8), recante Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella “Fase 2” dell'emergenza Covid-19, in contrasto con la ratio della previsione, volta invece a una maggiore attenzione verso i bambini disabili. Ogni minore ha caratteristiche diverse e personali che devono essere adeguatamente valutate caso per caso. Siamo certi che il Governo presterà il massimo grado di attenzione per garantire una qualità di vita migliore ai minori disabili e alle loro famiglie», conclude il deputato.



