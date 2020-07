Red 11:07 Tramonto alle Torri: appuntamento a Baratz Il Comune di Sassari ed il Ceas Lago Baratz organizzanol´escursione per domenica. Partendo dal Centro di educazione ambientale, lungo un sentiero che si snoda tra la macchia mediterranea e la pineta, si raggiungeranno le due torri costiere di Porto Ferro: la Torre Bianca e la Torre Negra, dalle quali si potranno osservare scorci paesaggistici mozzafiato alla luce del tramonto







Il gruppo sarà accompagnato da Salvatore Frau, guida ambientale certificata di “Sardinia nature”, in un percorso ad anello con andata e ritorno di circa 4chilometri, di bassa difficoltà (livello T, cioè percorso turistico) lungo un sentiero tracciato e piste forestali con dislivello modesto. L'attività, che avrà una durata di circa tre ore, è destinata a massimo quindici persone. L'appuntamento è per le 19 di domenica al Ceas Lago Baratz (in Via dei Fenicotteri, 25). Per il corretto svolgimento dell'escursione, sono richiesti una buona preparazione fisica alla camminata, scarpe da trekking ed abbigliamento comodo, una piccola torcia e acqua sufficiente.



Per attenersi al protocollo anti CoronaVirus, i partecipanti dovranno presentarsi con la mascherina e provvisti di autocertificazione firmata, relativa alle condizioni di salute ed al trattamento dei dati personali. Dovrà essere presa visione delle norme igieniche, di comportamento e distanziamento secondo quanto disposto dalle autorità competenti per limitare la diffusione del virus. Il modulo sarà fornito dalla segreteria organizzativa del Ceas. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile inviare una e-mail all'indirizzo web ceas.baratz@comune.sassari.it, o telefonare al 347/6791906 (Paola.Delogu, operatrice Ceas).