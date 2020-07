Red 20:02 Fiamme nell´isola Oggi, tredici incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, quattro hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Assemini, di Bottida, di Soleminis e di Girasole



Il primo rogo è divampato nelle campagne di Assemini, in località Grogastiu, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Pula. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Capoterra, coadiuvata dal personale eliportato, da una squadra volontari di Uta, Acsm ed una di volontari Misericordia di Capoterra. L'incendio è poi ripartito nel pomeriggio, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Pula. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Capoterra, coadiuvata dal personale eliportato, da una squadra di volontari Misericordia di Capoterra. Le fiamme hanno percorso, complessiva, circa un ettaro di pascolo nudo. Le operazioni di spegnimento si sono concluse, definitivamente, alle 17.



Il secondo incendio si è sviluppato nell'agro di Bottida, in località Basileddu, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Anela. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Bono, coadiuvata dal personale eliportato, da una squadra Forestas del cantiere di Bono-Santu Matteu, una dei Barracelli di Burgos ed una dei Barracelli di Bono. Le fiamme hanno percorso una superficie mista di latifoglie. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 12.34.



Il terzo rogo si è registrato nelle campagne di Soleminis, in località Broncu Pressiu, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Villasalto. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Sinnai, coadiuvata dal personale eliportato, dal Gauf-Cfva di Cagliari, da una squadra dei Vigili del fuoco di Cagliari, una di Forestas del cantiere di Sinnai-S Pira, una di volontari MaSiSe di Sinnai ed una di volontari Nos di Quartu Sant'Elena. Le fiamme hanno percorso circa 8ettari di aree agricole e canneto. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 17.20.



Il quarto incendio è divampato nell'agro di Girasole, in località Perdixedda, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di San Cosimo. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Tortolì, coadiuvata dal personale eliportato, da una squadra dei Vigili del fuoco di Tortolì, una di Forestas del cantiere di Baunei-Simbrancamentu, ed una di Forestas del cantiere di Baunei-La sughereta. Le fiamme hanno percorso circa un ettaro di macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 15.