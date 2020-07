Cor 6:53 «Odori nauseabondi, fate qualcosa» E´ l´appello di diversi cittadini di Alghero. In molte zone della città, soprattutto la notte, l´aria diviene irrespirabile perchè densa di odore acre tipico delle fogne



ALGHERO - Disagi ad Alghero. A segnalare l'anomala e preoccupante situazione che sempre più spesso si verifica soprattutto nelle ore serali, sono diversi cittadini dei quartieri della Pietraia ma anche del Centro storico: odori nauseabondi ammorbano l'aria fino a farla diventare irrespirabile, tanto è l'odore acre che si sviluppa. Ed in effetti è da alcune settimane che il problema, inizialmente sporadico, oggi inizia a ripetersi con allarmante quotidianità, tanto da creare seri problemi in molti condomini. Difficile capire con esattezza il problema, che ha una chiara ed inequivocabile origine fognaria. Potrebbe trattarsi di malfunzionamenti diffusi nella rete, mancanza di sifoni o mancate pulizie dei tombini fognari. «Fate qualcosa, l'aria è irrespirabile» le lamentele indirizzate a chi di competenza.