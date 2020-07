Cor 7:24 Uici, Santoro confermato presidente Unione Italiana Ciechi Sassari, eletto il nuovo direttivo. Franco Santoro confermato presidente. Nel consiglio territoriale sono stati eletti Graziella Chiai di Arzachena, Amelia De Carlo di Olbia, Pina Ballore, Angelina Sassu, Carmelo Tavera, Antonio Sala







«Ringrazio tutte le persone che hanno confermato la fiducia verso l'operato svolto nei tre anni precedenti - ha commentato Franco Santoro - rinnovando la determinazione e la voglia di mettere in gioco tutte le potenzialità e le risorse umane e morali che i cittadini non vedenti e ipovedenti hanno nel loro bagaglio culturale e morale. Metteremo a disposizione quello che è il principio fondante dell'associazione: l'integrazione di tutti i cittadini che si confrontano con le proprie difficoltà non solo personali ma anche collettive nell'affrontare il percorso che la vita quotidianamente mette davanti a ognuno da noi, alimentando in tal modo lo spirito e lo stimolo che la parola solidarietà promuove nel contatto dell'avvicinamento di tutte le diversità». Commenti ALGHERO - Franco Santoro è stato confermato presidente dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (Uici) sezione territoriale di Sassari. L'elezione è arrivata al termine dei lavori precongressuali per il rinnovo delle cariche associative iniziate con l'assemblea del 5 luglio. Nel consiglio territoriale sono stati eletti Graziella Chiai di Arzachena, Amelia De Carlo di Olbia, Pina Ballore, Angelina Sassu, Carmelo Tavera, Antonio Sala. Successivamente il Consiglio si è riunito per eleggere l'ufficio di Presidenza: insieme al presidente Franco Santoro sono stati nominati Angelina Sassu come vicepresidente Pina Ballore come Consigliere delegato.All'assemblea ha partecipato in modalità telematica il presidente nazionale Uici Mario Barbuto, mentre all'assemblea hanno preso parte l'assessore comunale alle Politiche sociali, Antonello Sassu, il presidente del Consiglio Comunale, Maurilio Murru, il consigliere comunale Mariano Brianda e la consigliera Laura Useri.«Ringrazio tutte le persone che hanno confermato la fiducia verso l'operato svolto nei tre anni precedenti - ha commentato Franco Santoro - rinnovando la determinazione e la voglia di mettere in gioco tutte le potenzialità e le risorse umane e morali che i cittadini non vedenti e ipovedenti hanno nel loro bagaglio culturale e morale. Metteremo a disposizione quello che è il principio fondante dell'associazione: l'integrazione di tutti i cittadini che si confrontano con le proprie difficoltà non solo personali ma anche collettive nell'affrontare il percorso che la vita quotidianamente mette davanti a ognuno da noi, alimentando in tal modo lo spirito e lo stimolo che la parola solidarietà promuove nel contatto dell'avvicinamento di tutte le diversità».