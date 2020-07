Cor 14:19 Anziana investita sulle strisce pedonali Incidente questa mattina ad Alghero. Ad avere la peggio una signora in procinto dio attraversare la strada in via Vittorio Emanuele. All´origine, probabilmente, un fatale distrazione







Foto d'archivio Commenti ALGHERO - Incidente poco dopo le 11.30 in via Vittorio Emanuele ad Alghero. Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che un'anziana signora, in procinto di attraversare la strada sulle strisce pedonali (sempre poco visibili in tutta la città), sia stata investita da una Ford che svoltava da via Michelangelo. Sul posto l'ambulanza del 118 e gli agenti della Polizia locale di via Mazzini per tutti gli accertamenti. Per la signora, accompagnata al pronto soccorso per accertamenti, seri problemi ad una spalla.Foto d'archivio