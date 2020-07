Red 8:20 Porto Canale: Tocco esulta Il presidente del Consiglio comunale di Cagliari esulta per il decollo degli investimenti ed annuncia: «Una nuova stagione per lo scalo più importante della Sardegna»







«La decisione del Consiglio dei ministri apre una nuova stagione di sviluppo per lo scalo più importante dell’Isola – continua il responsabile dell’assemblea di Palazzo Bacaredda, che sulla criticità del complesso industriale aveva riunito i vertici dell’Autorità del Sistema portuale e le istituzioni politiche cagliaritane – Sarà ora indispensabile mettere in cantiere gli interventi per la rinascita del waterfront, con una serie di progetti destinati a ridare occupazione e rendere il porto sempre più competitivo dal punto di vista economico e sociale». Si va dagli investimenti sulla cantieristica navale al decollo commerciale dello scalo.



Senza poi dimenticare i diversi percorsi che si ritaglieranno all’interno del bacino. «Si aprono per il porto di Cagliari – conclude Tocco – degli spazi irrinunciabili sotto diversi aspetti, con una serie di risorse che potranno essere spese per la costruzione di strutture strategiche in grado di far risalire le quotazioni dello scalo isolano nella geografia economica e turistica».



