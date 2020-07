Red 9:21 «Passo importante per Emodinamica a Lanusei» La Commissione regionale Sanità, nella seduta di giovedì, ha dato parere favorevole sull´interpretazione che consentirebbe all’Emodinamica dell’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei di fare riferimento all’Hub di Nuoro







«Abbiamo proposto una formula per dare piena operatività e stabilità al servizio e auspichiamo che il percorso in Consiglio possa proseguire e concludersi rapidamente – sottolinea Nieddu - Avevamo assicurato ai cittadini la massima attenzione verso un ospedale che consideriamo strategico e la Regione da un segnale forte alla comunità ogliastrina e non solo. Garantire l'assistenza e l'accesso alle cure ovunque nell'isola resta la nostra priorità». Commenti LANUSEI - «Stiamo mantenendo gli impegni con il territorio per l'attivazione di un servizio importante che i cittadini attendono da tanti anni». Lo dichiara l'assessore regionale della Sanità Mario Nieddu, che esprime soddisfazione per quanto deciso dalla Commissione Sanità, che, nella seduta di giovedì, ha dato parere favorevole sull'interpretazione che consentirebbe all'Emodinamica dell'ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei di fare riferimento all'Hub di Nuoro.«Abbiamo proposto una formula per dare piena operatività e stabilità al servizio e auspichiamo che il percorso in Consiglio possa proseguire e concludersi rapidamente – sottolinea Nieddu - Avevamo assicurato ai cittadini la massima attenzione verso un ospedale che consideriamo strategico e la Regione da un segnale forte alla comunità ogliastrina e non solo. Garantire l'assistenza e l'accesso alle cure ovunque nell'isola resta la nostra priorità».