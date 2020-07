Red 18:20 Auto contro il muro: conducente in ospedale Oggi pomeriggio, per cause non ancora chiarite, un´autovettura è finita in cunetta mentre percorreva la Strada provinciale 44. Il conducente è stato soccorso dal personale medico del 118 ed accompagnato al Pronto soccorso di Alghero



ALGHERO – Incidente d'auto nel pomeriggio algherese (sabato). Per cause non ancora chiarite, un'autovettura è finita in cunetta mentre percorreva la Strada provinciale 44, la strada che dall'aeroporto si immette sulla Variante Calik.



Da una prima ricostruzione, non ancora confermata, la vettura avrebbe poi finito la sua corsa contro il muro di cinta di una villetta. Pronto l'intervento del personale medico del 118, che ha soccorso il conducente e poi lo ha accompagnato al Pronto soccorso di Alghero per gli accertamenti del caso.



Sul posto anche i Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli, che hanno provveduto a bonificare la zona, e le Forze dell'ordine, che hanno effettuato i rilievi del caso.