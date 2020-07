Red 18:08 Mancata precedenza: incidente ad Alghero Questa mattina, un´autovettura ed una motocicletta sono entrate in collisione all´incrocio tra Via Cravellet e Via Grazia Deledda. L´incidente pare sia stato causato dalla mancata osservanza della precedenza stradale. Ferite lievi per il motociclista



ALGHERO - Questa mattina (domenica), un'autovettura Volkswagen ed una motocicletta TMax Yamaha sono entrate in collisione all'incrocio tra Via Cravellet e Via Grazia Deledda, ad Alghero. L'incidente pare sia stato causato dalla mancata osservanza della precedenza stradale.



Ferite lievi per il motociclista, prontamente soccorso dal personale medico del 118. Sul posto anche la Polizia locale, che ha effettuato i rilievi del caso, ed i Vigili del fuoco, che hanno bonificato la zona.