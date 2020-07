Red 19:08 Carabinieri salvano cuccioli abbandonati I militari del Comando Stazione di Orroli hanno trovato in un parco comunale del paese tre cuccioli di cane di piccolissime dimensioni in una scatola di cartone. Immediato il trasporto nel vicino canile di Nurri per le prime ed indispensabili cure veterinarie



ORROLI - I Carabinieri del Comando Stazione di Orroli hanno trovato in un parco comunale del paese tre cuccioli di cane di piccolissime dimensioni. Sono stati i continui guaiti provenienti da una scatola in cartone lasciata sotto una panchina a richiamare l'attenzione dei militari.



I cuccioli, talmente piccoli da stare sul palmo della mano, erano stati abbandonati verosimilmente subito dopo la nascita. Considerata la situazione di urgenza, i militari hanno provveduto al loro immediato trasporto nel vicino canile di Nurri per le prime ed indispensabili cure veterinarie, senza le quali, molto probabilmente non sarebbero sopravvissuti.