Intrappolato nel fosso pieno di rovi

Nella foto: il ritrovamento dell'anziano signore a Porto Ferro ALGHERO - Il ritrovamento dell'anziano signore dispersosi sabato sera a Porto Ferro, lo splendido litorale tra Alghero e Sassari, si arricchisce di nuovi aneddoti. Quello che inizialmente pareva essere un semplice malore infatti, con l'uomo disorientatosi lungo la spiaggia senza più trovare la via del ritorno, in realtà nascondeva un pericoloso incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. L'uomo aveva infatti deciso di fare due passi tra le dune, precipitando in un fosso pieno di rovi. E soltanto le disperate grida d'aiuto avrebbero attirato l'attenzione di alcuni turisti. Nei paraggi la presenza del gruppo in escursione in sella ai cavalli capitanato da Michele Murroccu (maneggio Tre stelle). E' proprio lui che ha raggiunto a cavallo l'uomo tirandolo fuori dal fosso in cui era intrappolato. In seguito il lieto fine con l'arrivo dei Vigili del fuoco.Nella foto: il ritrovamento dell'anziano signore a Porto Ferro