Massimiliano Fois ad Autori in piazza

L'evento di sabato è patrocinato dal Comune di Uri, in collaborazione con la Biblioteca comunale “G.M.Cherchi”, con il Sistema bibliotecario Coros, Figulinas e la “Comes-Cooperativa mediateche sarde”. L' ingresso è gratuito. Commenti ALGHERO - Sabato 1 agosto, alle 20.30, davanti al sagrato di Nostra Signora della Pazienza, ad Uri, per la rassegna “Autori in piazza”, andrà in scena la 16esima data del concerto poetico “Breviario per notturni campestri”, testi e voce Massimiliano Fois, chitarra, armonica e voce Quirico Solinas, percussioni Paolo Zuddas e Manuele Costantino alla tromba. Ai quattro si uniranno per questa nuova performance Dario Pinna al violino e Riccardo Pinna al pianoforte.Nello spettacolo, a metà strada tra teatro e musica, il sacro ed il profano si fondono tra musica, parole e ricordi, in una Sardegna ancestrale e magica che riecheggia tra preghiere e rituali tramandati a fior di labbra, vibrazioni radio temporali di suoni d'altri tempi, la fine del mare, amori ermetici, attese in silenzio e canti dispersi nella notte. Il testo, opera dello scrittore Fois e pubblicato dalle “Edizioni Nemapress” nel 2018, è arrivato alla terza ristampa e recentemente, l'opera, ha ricevuto il Primo premio Poesia edita al Premio letterario Osilo, tra i più longevi ed importanti dell'Isola.L'evento di sabato è patrocinato dal Comune di Uri, in collaborazione con la Biblioteca comunale “G.M.Cherchi”, con il Sistema bibliotecario Coros, Figulinas e la “Comes-Cooperativa mediateche sarde”. L' ingresso è gratuito.