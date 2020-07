Cor 0:29 Il Consiglio dei Ministri sblocca la 4 Corsie Seduta storica del Consiglio dei Ministri quella odierna, per la Sardegna ed il territorio di Alghero e Sassari in particolare. Ribaltato il parere della Commissione Via sul completamento dell'ultimo lotto della Sassari-Alghero. Il Ministro De Micheli avverte l´ex sindaco Mario Bruno: parola mantenuta



Mibact, finalmente un’opera ferma da decenni vedrà il suo completamento.



Seduta storica del CdM quella odierna, per la Sardegna ed il territorio di Alghero e Sassari in particolare: Ribaltato il parere della Commissione Via sul completamento del primo lotto della 4 corsie della SS291, compresa la bretella per l'aeroporto Riviera del Corallo. Il pronunciamento del premier Giuseppe Conte coi ministri mette la parola fine ad un dossier difficile e complicato, tanto da richiedere numerosi supplementi di istruttorie in sede Cipe.



