Sassari-Alghero, Pais: uno sblocco dovuto

«La decisione – sottolinea il Presidente Pais – è un atto dovuto. Si tratta di una strada fondamentale non solo per la viabilità del nord, ma per lo sviluppo dell'intera isola. La Sardegna non può continuare ad avere infrastrutture vecchie e non sicure. Questo deve essere solo il primo passo verso una rete isolana viaria di qualità». 

ALGHERO – «Lo sblocco del completamento della strada Sassari-Alghero è un passo importante che permette ai sardi il perseguimento del diritto alla mobilità e rappresenta una occasione di sviluppo per la Sardegna».

Esprime soddisfazione il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais per la decisione del Consiglio dei Ministri di sbloccare l'ultimo lotto della strada a 4 corsie che collegherà l'aeroporto di Alghero, il porto di Porto Torres e l'aeroporto di Olbia.