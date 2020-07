Cor 9:44 Il sottosegretario Calvisi: grazie Ministro Soddisfatto il il Sottosegretario alla Difesa Giulio Calvisi: sbloccata la strada Sassari-Alghero in Consiglio dei Ministri. Finalmente sarà completata la strada a quattro corsie







Così il il Sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi, sulla decisione del Consiglio dei Ministri che ieri sera ha sbloccato, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, il completamento della strada Sassari – Alghero, infrastruttura fondamentale per la viabilità nel nord della Sardegna [



«Ringrazio il Governo e, in particolare, il Ministro De Micheli, (con la quale, insieme a tutti i parlamentari sardi, ho avuto un dialogo costante sul tema) per aver portato in Consiglio dei Ministri la discussione di una infrastruttura necessaria per la Sardegna, superando così le difformità di pareri delle amministrazioni che finora avevano impedito la conclusione della Sassari-Alghero» conclude Calvisi. Commenti ALGHERO - «La Sassari-Alghero, strada a 4 corsie, sarà una infrastruttura moderna ed essenziale per la mobilità dei cittadini sardi e per lo sviluppo del turismo. Un’opera strategica per la Sardegna e di fondamentale importanza per sostenere una rapida ripresa economica dei territori».Così il il Sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi, sulla decisione del Consiglio dei Ministri che ieri sera ha sbloccato, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, il completamento della strada Sassari – Alghero, infrastruttura fondamentale per la viabilità nel nord della Sardegna [ LEGGI ]. «E’ una decisione importante che consentirà di completare la realizzazione dell’opera che collegherà agevolmente l’aeroporto di Alghero, il porto di Porto Torres e l’aeroporto di Olbia»«Ringrazio il Governo e, in particolare, il Ministro De Micheli, (con la quale, insieme a tutti i parlamentari sardi, ho avuto un dialogo costante sul tema) per aver portato in Consiglio dei Ministri la discussione di una infrastruttura necessaria per la Sardegna, superando così le difformità di pareri delle amministrazioni che finora avevano impedito la conclusione della Sassari-Alghero» conclude Calvisi.