4 Corsie, Solinas: ha prevalso il buon senso

Commenti ALGHERO - «Sulla vicenda della 4 corsie Sassari-Alghero, che ci ha spinti a ricorrere al Tar per far valere le ragioni della Sardegna, ha prevalso il buon senso. Dobbiamo portare a compimento una delle principali arterie stradali dell’Isola, di assoluto valore strategico, il cui completamento potrà consentire un adeguato collegamento dell’abitato di Alghero con la SS131 e con Sassari». Lo ha detto il Presidente della Regione Christian Solinas in merito alla decisione da parte del Consiglio dei Ministri di sbloccare il progetto, superando così il parere negativo del Ministro dei Beni e le Attività Culturali sulla proposta progettuale che prevede la realizzazione del tratto conclusivo, che collega Alghero con lo svincolo per Mamuntanas, con sezione a quattro corsie, in analogia alla restante parte dell’arteria [ LEGGI ].