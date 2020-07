Cor 8:52 Deiana e Fontana tra i parchi di Alghero e Porto Torres Le parlamentari del Movimento 5 stelle Paola Deiana e Ilaria Fontana sono in Sardegna per una serie di incontri volti ad approfondire alcune tematiche riguardanti il territorio del Sin (Sito di Interesse Nazionale)







In particolare, alle ore 10 la deputata algherese e la collega vicepresidente del Gruppo parlamentare alla Camera e membro della Commissione Ambiente incontreranno il direttore del Parco di Porto Conte, Mariano Mariani, e alle 15.30 circa effettueranno il sopralluogo nell'area Sin di Porto Torres, accompagnate dal sindaco Sean Christian Wheeler e dall’assessore all’Ambiente Cristina Biancu. La mattina di domani, 1° agosto, l'appuntamento è con la Commissaria straordinaria del Parco Nazionale dell'Asinara, Gabriella Scanu.



«Raccoglieremo le loro istanze e le porteremo a Roma, facendoci portavoce con il Governo - hanno affermato Paola Deiana e Ilaria Fontana -. È importante conoscere l'attuale stato di salute dell'area industriale di Porto Torres, acquisire informazioni e ascoltare le voci del territorio per programmare e pianificare le eventuali azioni necessarie. Così come è fondamentale, per tutelare al meglio i nostri angoli di paradiso, confrontarci sui progetti in corso che interessano le Aree Marine Protette del Nord Sardegna, nell'ottica della valorizzazione del territorio e della salvaguardia, senza dimenticarne comunque anche la rilevanza turistica».