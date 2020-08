Cor 13:38 Letture d’estate a Villa Edera: c´è Fois Ad aprire la serie 2020 sarà Massimiliano Fois con il suo nuovo libro “Anninnia volando, un nera favola sarda.” Intervistato da Neria De Giovanni, Massimiliano Fois leggerà anche numerosi brani del libro accompagnato dalla chitarra di Quirico Solinas







La Rassegna “Letture d’estate a Villa Edera” organizzata dalla Associazione Salpare in collaborazione con l’Associazione Orion, è stata inserita nel programma ufficiale degli eventi estivi “Alghero, finalmente vacanza” della Fondazione Alghero con il Comune di Alghero, Assessorato alla cultura. Posti liberi e distanziati e limitati in ottemperanza alle disposizioni inerenti il distanziamento fisico. Pertanto è gradita la prenotazione al cell. 3203462657 o 3neria@gmail.com Commenti ALGHERO - Lunedì 3 agosto (ore 20,30) riprendono le “Letture d’estate a Villa Edera”, presentazione degli autori Nemapress con la direzione artistica di Neria De Giovanni. Ad aprire la serie 2020 sarà Massimiliano Fois con il suo nuovo libro “Anninnia volando, un nera favola sarda.” Intervistato da Neria De Giovanni, Massimiliano Fois leggerà anche numerosi brani del libro accompagnato dalla chitarra di Quirico Solinas.Anninnia volando, una nera favola sarda, è un breve romanzo illustrato da Gifo, ambientato in Sardegna. Racconta di una pecora nata con le ali, di un omicidio, un esorcismo ,a mori campestri, miracoli e maledizioni. Su tutto un vento cattivo che scende nella valle di Lusas e sconvolge in paese di Suentu. Ovviamente i toponimi sono di fantasia ma le tradizioni popolari e l’ambientazione geografica antropologica sono sarde doc.Massimiliano Fois noto al pubblico non soltanto algherese, recentemente ha vinto il primo premio al Concorso letterario Osilo con la racconta di poesie “Breviario per notturni campestri”, che ha dato vita anche ad fortunato un recital-spettacolo. Giornalista, direttore artistico del M.A.S.E.(Museo Antoine de Saint-Exupery Alghero) ha pubblicato con la Nemapress edizioni nel 2012 il romanzo “Sangremar”, nel 2018 “Pizzicaluna a l’Alguer”, prima e seconda edizione ampliata, e “Breviario per notturni campestri” giunto alla terza edizione. Ha curato per la Nemapress il racconto di Emilio Salgari “La pesca dei tonni “(2017) e “Esorcismi e formule magiche in Alghero di Pasqual Scanu” (2018).La Rassegna “Letture d’estate a Villa Edera” organizzata dalla Associazione Salpare in collaborazione con l’Associazione Orion, è stata inserita nel programma ufficiale degli eventi estivi “Alghero, finalmente vacanza” della Fondazione Alghero con il Comune di Alghero, Assessorato alla cultura. Posti liberi e distanziati e limitati in ottemperanza alle disposizioni inerenti il distanziamento fisico. Pertanto è gradita la prenotazione al cell. 3203462657 o 3neria@gmail.com