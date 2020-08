Cor 18:47 Biblioteca Misericordia, chiusura estiva La Biblioteca della Misericordia di Alghero chiuderà dal 10 al 31 agosto. Il servizio di prestito e restituzione sarà attivo fino il 7 agosto incluso, sempre nella modalità #bibliodrive





ALGHERO - La Biblioteca della Misericordia di Alghero chiuderà dal 10 al 31 agosto. Il servizio di prestito e restituzione sarà attivo fino il 7 agosto incluso, sempre nella modalità #bibliodrive, che non prevede l'accesso agli spazi interni della biblioteca, sempre nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19.30. Dalla biblioteca si invitano gli utenti a recarsi in biblioteca per prestiti e restituzioni dell'ultimo minuto. Si raccomanda sempre agli utenti di presentarsi muniti di mascherina.Per ulteriori informazioni, si possono contattare le bibliotecarie chiamando il numero 3336639510, anche Whatsapp, attivo durante gli orari di apertura della biblioteca, mandando un messaggio alle pagine Facebook e Instagram della Biblioteca Fraternita della Misericordia di Alghero, oppure scrivendo all'indirizzo e-mail bibliomisalghero@libero.it.