Cappotta nel curvone di Viale Burruni

29/7/2020 Incidente in centro: donna finisce al Pronto soccorso Incidente, oggi (mercoledì), all´incrocio tra Via La Marmora e Via Garibaldi: un´autovettura ed uno scooter sono entrati in contatto. Ancora non chiarita la dinamica dell´incidente. La donna che guidava lo scooter è stata soccorsa dal personale medico del 118