Antonio Burruni 23:16 Serie A: il Cagliari chiude con una sconfitta A San Siro, i rossoblu cedono 3-0 nel match disputato a San Siro contro il Milan. All´autorete di Klavan in apertura, si sono aggiunte le reti di Ibrahimovic e Castillejo nella ripresa. a sottolineare, la traversa di Leao in rovesciata ed il rigore parato da Cragno a Ibrahimovic







PRIMO TEMPO. Al 9’, Leao entra in area da sinistra, controllo con la suola e palla che colpisce il palo più lontano e rimpalla sull’accorrente Klavan, per l’1-0 Milan. Sei minuti dopo, Castillejo è troppo tenero e Cragno interviene. Al 21’, il portiere ospite salva tutto su Ibrahimovic da due passi. Un minuto dopo, su traversone di Calabria da destra, Leao tenta la rovesciata e colpisce la traversa. Al 32’, lo stesso Leao esce dal campo per infortunio: al suo posto entrerà Bonaventura. Al 35’, buona palla per Pereiro, che non inquadra lo specchio della porta. Sette minuti dopo, l’arbitro Serra vede un tocco di braccio di Walukiewick e indica il dischetto. Batte Ibrahimovic rasoterra e Cragno neutralizza. L’arbitro concede 3’ di recupero e si va al riposo sull’1-0.



SECONDO TEMPO. Al 47’, Ibrahimovic mette Calhanoglu davanti a Cragno, ma il turco batte fuori da due passi. Al 54’, Milan in avanti, palla a Ibrahimovic che calcia forte in diagonale e timbra il 2-0. Passano due minuti e arriva il tris rossonero: palla recuperata da Ibrahimovic, Bonaventura da palla a Castillejo, che si gira bene in area e firma la terza rete locale. Al 61’, Zenga (al passo d’addio) sostituisce Ceppitelli, Klavan e Pereiro con Ladinetti, Carboni e Paloschi Pioli risponde, tre minuti dopo, con Brescianini, Maldini e Saelemaekers per Bennacer, Castillejo e Calhanoglu. Al 77’, Marigosu prende il posto di Ionita. Un minuto dopo, dentro il lungodegente Duarte e fuori Kjaer. Ed a proposito di infortunati, a due minuti dalla fine torna in campo Pavoletti, che subentra Simeone. E’ l’ultima emozione della stagione rossoblu. A San Siro, i rossoblu cedono 3-0 nel match disputato a San Siro contro il Milan e valido per l'ultima giornata del campionato di serie A. All'autorete di Klavan in apertura, si sono aggiunte le reti di Ibrahimovic e Castillejo nella ripresa. a sottolineare, la traversa di Leao in rovesciata ed il rigore parato da Cragno a Ibrahimovic



MILAN-CAGLIARI 3-0:

MILAN: G.Donnarumma, Calabria, Kjaer (33’st Duarte), Gabbia, Hernandez, Kessie, Bennecer (19’st Brescianini), Castillejo (19’st Maldini), Calhanoglu (19’st Saelemaekers), Leao (37’ Bonaventura), Ibrahimovic. Allenatore Stefano Pioli.

CAGLIARI: Cragno, Wlukiewicz, Ceppitelli (16’st Ladinetti), Klavan (16’st Carboni), Mattiello, faragò, Nandez, Ionita (32’st Marigosu), Lykogiannis, Pereiro (16’st Paloschi), Simeone (43’st Pavoletti), Allenatore Walter Zenga.

ARBITRO: Marco Serra di Torino.

RETI: 9’ aut. Klavan, 9’st Ibrahimovic, 11’st Castillejo.



