Cor 12:13 Legambiente presenta l´indagine Beach Litter 2020 Sulle spiagge sarde 505 rifiuti ogni 100 metri. L’associazione ambientalista: “Il Senato approvi subito la Legge Salvamare”. L´indagine monitora la presenza dei rifiuti sulle spiagge italiane







All’interno dell’area campionata di 41.300 metri quadrati sono stati censiti un totale di 4030 rifiuti. In linea con quanto fotografato dai numeri nazionali la plastica continua a essere il materiale più presente all’interno degli arenili sardi, pari al 93,2% del totale dei rifiuti rinvenuti, seguita da vetro/ceramica (2,7%) e frammenti tessili (1,1%). In particolare, parliamo per il 26,6% di pezzi di polistirolo (tra i 2,5 cm e i 50 cm) e pezzi di plastica (tra i 2,5 cm e i 50 cm) per il 22,8%, di tappi e coperchi per l’8%, di altri oggetti di plastica/polistirolo identificabili ma non in lista per il 5,8% e di pezzi di plastica dalle dimensioni maggiori di 50 cm per l’1,5%; tutte tipologie di oggetti di plastica presenti nella top 10 dei rifiuti censiti.



«Ancora una volta gli studi portati avanti mediante il Beach Litter hanno evidenziato come la cattiva gestione dei rifiuti urbani, insieme all’inciviltà di alcuni soggetti, sia pericolosa per il litorale e il mare stesso – ha commentato Annalisa Colombu, presidente di Legambiente Sardegna – sono ancora troppe le plastiche monouso abbandonate, le cicche di sigaretta e i prodotti per l’igiene personale ritrovabili nelle nostre amate spiagge. È giunto il momento che l’Italia recepisca quanto prima la direttiva europea sulle plastiche monouso, consolidando il proprio impegno ambientale mediante politiche plastic free e l’adeguamento dei punti di raccolta differenziata troppo spesso assenti o insufficienti per garantire una efficiente raccolta dei rifiuti prodotti dai fruitori delle nostre spiagge».



Per Legambiente è necessario intervenire dal punto legislativo anche attraverso l'approvazione della “Legge Salvamare”, che consentirebbe ai pescatori di riportare a terra i rifiuti pescati accidentalmente: il disegno di legge, approvato lo scorso ottobre alla Camera, è completamente fermo al Senato, in Commissione ambiente, sottraendo tempo prezioso al recupero dei rifiuti affondati, il 70% di quelli che finiscono in mare, con danni alla biodiversità e all’economia della pesca. Servono, insomma, passi avanti nella leadership normativa in contrasto al marine litter.



Oltre alle spiagge Sarde, Legambiente ha monitorato altre 42 spiagge in 13 regioni italiane, per un totale di quasi 30 mila rifiuti censiti. L'indagine Beach Litter 2020 è stata realizzata grazie al contributo di E.ON e Novamont. I cumuli di spazzatura trovati sono frutto dell'incuria e della maleducazione, ma anche della mancata depurazione e cattiva gestione dei rifiuti sulla terraferma che, attraverso corsi d'acqua e scarichi, arrivano in mare e sui litorali. La 34esima edizione di Goletta Verde vede come partner principali CONOU, Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, e Novamont, azienda leader a livello internazionale nel settore delle bioplastiche e dei biochemicals. Partner sostenitore è invece Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio. La campagna 2020 è inoltre realizzata con il contributo di Fastweb. Media partner è la Nuova Ecologia. Commenti NUORO - In occasione della tappa della Goletta Verde in Sardegna, Legambiente presenta l'indagine scientifica sui rifiuti in spiaggia Beach Litter 2020, avviata anche quest'anno dall'associazione sulle coste italiane. Sono 505 i rifiuti presenti ogni 100 metri lineari di spiaggia, uno scenario tutt'altro che incoraggiante, in pratica non è possibile muovere un passo senza incontrare rifiuti. Grazie all'impegno dei volontari di Legambiente Sardegna, protagonisti della prima attività associativa in presenza organizzata post-lockdown, sono state monitorate otto spiagge lungo tutto il territorio sardo: nello specifico, la spiaggia di Giorgino a Cagliari; la spiaggia 17 ad Arborea e quella di Sassu a Santa Giusta, nella provincia di Oristano; le spiagge Poltu di la Rena, Ampurias e La Madonnina a Castelsardo (SS); la spiaggia di San Giovanni a Posada (NU); la spiaggia di Svicu nella Costa Verde ad Arbus (SU).