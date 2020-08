Red 8:19 «Piano di Bonifica, nulla di fatto» «Grandi complimenti per l´ennesima approvazione del Piano di conservazione e valorizzazione della Bonifica di Alghero. Ma non c´è nulla da festeggiare, in quanto le ultime integrazioni recentemente approvate in Consiglio comunale non rappresentano la chiusura dell´iter», dichiarano i presidenti di Borgata Antonio Zidda (Sa Segada-Tanca Farrà) e Tonina Desogos (Maristella)







«In realtà, quindi, a che punto siamo? Siamo al punto che gli uffici comunali preposti devono inviare le ultime integrazioni appena approvate alla Regione. Questo passaggio pare una sciocchezza. Ma non ad Alghero. Infatti – spiegano i due presidenti - qualche mese fa gli uffici del Comune decisero di inviare a Cagliari le penultime integrazioni, che sarebbero dovute essere quelle definitive, tramite raccomandata. Missiva che ci impiegò quasi due mesi per giungere a destinazione. Solo il nostro intervento diede uno scossone alla situazione e fu invitato il tecnico comunale competente ad anticipare al capo di sotto una semplice e immediata Pec».



«La Regione poi decise di chiedere ulteriori integrazioni, quelle appunto approvate venerdì scorso dal Consiglio catalano. Saranno le ultime? Ora la palla è tornata ancora agli uffici del Comune di Alghero. Useranno la diligenza con i cavalli, questa volta, per avvisare Cagliari dei nuovi sviluppi? Speriamo di no e invitiamo l'assessore Piras a vigilare sulla questione fino in fondo per evitare di perdere inutilmente ulteriore tempo prezioso. Siamo tutti pronti a festeggiare con lui al momento opportuno», concludono Zidda e Desogos..



