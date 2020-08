Red 16:09 Utenze commerciali: ritiro differenziata anche la domenica mattina Fino a domenica 13 settembre, l´Amministrazione comunale ha previsto ulteriori passaggi per il ritiro della differenziata delle utenze commerciali del centro di Alghero e delle passeggiate



Commenti ALGHERO - L’aumento delle presenze nel fine settimana nella stagione in corso è particolarmente accentuato rispetto alle passate stagioni e richiede interventi suppletivi della pulizia. Per questo motivo, l'Assessorato all'Ambiente del Comune di Alghero, «al fine di rispondere alle manifestate esigenze delle attività commerciali insistenti nelle zone maggiormente frequentate, centro storico, passeggiate Barcellona e Lungomare Dante, ha deciso di incrementare, per le utenze commerciali insistenti nelle suddette zone, i passaggi di ritiro delle frazioni differenziate di plastica e vetro con ritiro anche la domenica mattina, fin ora mai effettuato, che si aggiungeranno a quelle già in atto per la frazione dell'umido», annunciano dagli uffici preposti. Il servizio aggiuntivo sarà reso fino a domenica 13 settembre.