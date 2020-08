Red 18:27 Ancora fiamme in pineta: adesso basta Per l´ennesima volta in questa calda estate, qualche balordo ha pensato di passare il suo tempo innescando un rogo nella pineta di Maria Pia. Provvidenziale l´intervento dei responsabili dello stabilimento Hermeu. Sul posto i Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli







Mai come in questo caso, il detto “non si gioca col fuoco” è pertinente, visto che la città non si può permettere uno dei suoi “tesori verdi” più utilizzati. Ancora una volta, la zona interessata è quella nelle vicinanze dello stabilimento “Hermeu”.



E, come la volta scorsa ALGHERO - Per l'ennesima volta in questa calda estate, qualche balordo ha pensato di passare il suo tempo innescando un rogo nella pineta di Maria Pia. Stanno diventando troppi i casi di principi di incendio in un bene preziosissimo per Alghero, dal punto di vista ambientalistico, turistico e di benessere comune.Mai come in questo caso, il detto “non si gioca col fuoco” è pertinente, visto che la città non si può permettere uno dei suoi “tesori verdi” più utilizzati. Ancora una volta, la zona interessata è quella nelle vicinanze dello stabilimento “Hermeu”.E, come la volta scorsa [LEGGI] , provvidenziale è stato l'intervento dei responsabili dello stabilimento, con gli estintori in loro dotazione. Sul posto, i Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli, che hanno controllato e bonificato la zona.