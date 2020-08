video Red 18:06 Scala Erre: grosso incendio divampato in discarica Grosso incendio nella discarica di Scala Erre, poco lontano dal centro di Porto Torres. A partire dal primo pomeriggio di oggi, un grossissimo incendio ha coinvolto i cumuli di rifiuti del centro di raccolta







articolo in aggiornamento PORTO TORRES - Grosso incendio nella discarica di Scala Erre, poco lontano dal centro di Porto Torres. A partire dal primo pomeriggio di oggi (martedì), un grossissimo incendio ha coinvolto i cumuli di rifiuti del centro di raccolta.Sul posto più squadre dei Vigili del fuoco ed il Nucleo Nbcr per la valutazione ricaduta inquinante ed il funzionario per il coordinamento delle operazioni. In azione anche l'elicottero dei Vigili del fuoco di Alghero che, grazie a numerosi lanci, è riuscito a contenere le fiamme.Preoccupazione perla situazione in atto, visto che nella discarica turritana confluiscono i rifiuti della maggior parte dei Comuni del nord Sardegna, compreso quello di Alghero. Le operazioni di spegnimento sono ancora in atto. Guarda e condividi il video su Alguer.tv