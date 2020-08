Red 22:04 «Sessanta medici entro l´autunno» Si è conclusa martedì, a Nuoro, la formazione per i primi quindici medici di emergenza territoriale, previsti nel bando di Areus pubblicato ad agosto 2019. Entro l’autunno, saranno in tutto sessanta i medici che ultimeranno il percorso formativo







NUORO - Si è conclusa martedì, a Nuoro, la formazione per i primi quindici medici di emergenza territoriale, previsti nel bando di Areus pubblicato ad agosto 2019. Entro l'autunno, saranno in tutto sessanta i medici che ultimeranno il percorso formativo.«Da oltre quindici anni, in Sardegna - dichiara l'assessore regionale della Sanità Mario Nieddu - non si procedeva all'abilitazione di nuovi medici dell'emergenza territoriale. Le nuove forze in campo ci consentiranno di rispondere alle carenze di personale nel 118, con la conseguenza di potenziare un servizio fondamentale per il nostro territorio».«Stiamo mantenendo l'impegno preso. Nonostante l'emergenza sanitaria abbia determinato un inevitabile rallentamento, oggi raggiungiamo un primo importante risultato, sia per i cittadini, sia per i gli stessi operatori di un comparto che si è sempre contraddistinto per grande professionalità e spirito di servizio», conclude l'esponente della Giunta Solinas.Nella foto: l'assessore regionale della Sanità Mario Nieddu