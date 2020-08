Red 8:04 Porto Arbatax: Todde convoca il tavolo L’assessore regionale dei Trasporti ha convocato per domani mattina, a Tortolì, un tavolo di consultazioni finalizzato a dare attuazione all’iter procedurale che prevede la modifica della Legge per l’inserimento del porto di Arbatax nell’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna







«La mancata classificazione del porto e la mancanza di un soggetto gestore dell’infrastruttura – puntualizza l'esponente della Giunta Solinas – lo estromette di fatto da una prospettiva di sviluppo e di crescita economica e dalle opportunità di attrazione degli investimenti». Parteciperanno al tavolo il presidente dell’Autorità portuale, gli assessori regionali dell’Industria Anita Pili e dell’Urbanistica Quirico Sanna, gli amministratori locali del territorio, i rappresentanti di Confindustria e del Consorzio industriale dell’Ogliastra ed i soggetti di competenza operanti nelle aree del demanio portuale. Commenti ARBATAX - L’assessore regionale dei Trasporti Giorgio Todde ha convocato per domani, venerdì 7 agosto, alle 10.30, nella sede del Consiglio provinciale, in Via Mameli 22, a Tortolì, un tavolo di consultazioni finalizzato a dare attuazione all’iter procedurale che prevede la modifica della Legge 28 gennaio 1994 per l’inserimento del porto di Arbatax nell’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna. «Arbatax è un porto di rilevanza strategica per l’intera Isola, collegato con diversi porti attraverso linee che assicurano la continuità territoriale marittima per il territorio del Nuorese e in particolare dell’Ogliastra», commenta Todde.«La mancata classificazione del porto e la mancanza di un soggetto gestore dell’infrastruttura – puntualizza l'esponente della Giunta Solinas – lo estromette di fatto da una prospettiva di sviluppo e di crescita economica e dalle opportunità di attrazione degli investimenti». Parteciperanno al tavolo il presidente dell’Autorità portuale, gli assessori regionali dell’Industria Anita Pili e dell’Urbanistica Quirico Sanna, gli amministratori locali del territorio, i rappresentanti di Confindustria e del Consorzio industriale dell’Ogliastra ed i soggetti di competenza operanti nelle aree del demanio portuale.