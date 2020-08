Cor 12:47 Schianto sull´Alghero-Sassari, elicottero in azione Per causa in corso di accertamento, la vettura è improvvisamente uscita di strada. La conducente, sola all´interno dell´abitacolo, è stata immediatamente trasportata presso il Pronto soccorso







Nella foto: l'incidente Commenti ALGHERO - Brutto incidente intorno alle ore 10 odierne (venerdì) sulla Sassari-Alghero. Sul posto squadra operativa dalla Sede Centrale dei Vigili del fuoco che hanno messa in sicurezza la zona interessata. Presenti gli agenti della Polizia stradale di Sassari per la sicurezza delle operazioni di soccorso, l'elisoccorso ed il personale sanitario del 118. Per causa in corso di accertamento, la vettura è improvvisamente uscita di strada. La conducente, sola all'interno dell'abitacolo, è stata immediatamente trasportata presso il Pronto soccorso per accertamenti.Nella foto: l'incidente