Red 21:54 Fondi Mibact: «l´Amministrazione non dorma» I consiglieri comunali dei gruppi di Centrosinistra Futuro Comune, X Alghero, Sinistra in Comune e Partito democratico suonano la sveglia all´Amministrazione Conoci sui fondi nazionali per i musei e per la cultura







A renderlo noto sono i consiglieri comunali dei gruppi Futuro Comune, X Alghero, Sinistra in Comune e Partito democratico, che danno così la sveglia all'Amministrazione Conoci. «Sono risorse importanti (attenzione, da richiedere entro il 15 agosto), che saranno erogate proporzionalmente ai minori introiti derivanti dalla vendita di biglietti, nel periodo dal primo marzo 2020 al 31 maggio 2020 rispetto al periodo dal primo marzo 2019 al 31 maggio 2019», ricordano gli esponenti del Centrosinistra.



«Ci auguriamo che non si ripeta quanto accaduto con i 230mila euro persi per le scuole. Lo segnaliamo anche stavolta per tempo, affinché l’Amministrazione comunale non dorma e voglia cogliere questa occasione, mettendosi subito al lavoro accanto ai dirigenti e funzionari, indicando loro gli obiettivi da perseguire», concludono Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Mario Bruno, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Mimmo Pirisi e Valdo Di Nolfo. Commenti ALGHERO - «Dal Ministero potrebbero arrivare risorse importanti per i nostri musei algheresi. Il Mibact mette a disposizione circa 50milioni di euro per i musei e luoghi della cultura non statali in quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali».A renderlo noto sono i consiglieri comunali dei gruppi Futuro Comune, X Alghero, Sinistra in Comune e Partito democratico, che danno così la sveglia all'Amministrazione Conoci. «Sono risorse importanti (attenzione, da richiedere entro il 15 agosto), che saranno erogate proporzionalmente ai minori introiti derivanti dalla vendita di biglietti, nel periodo dal primo marzo 2020 al 31 maggio 2020 rispetto al periodo dal primo marzo 2019 al 31 maggio 2019», ricordano gli esponenti del Centrosinistra.«Ci auguriamo che non si ripeta quanto accaduto con i 230mila euro persi per le scuole. Lo segnaliamo anche stavolta per tempo, affinché l’Amministrazione comunale non dorma e voglia cogliere questa occasione, mettendosi subito al lavoro accanto ai dirigenti e funzionari, indicando loro gli obiettivi da perseguire», concludono Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Mario Bruno, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Mimmo Pirisi e Valdo Di Nolfo.