Red 18:26 «Da Pulina e Monti ricerca di dialogo»







Nella foto: il consigliere comunale Alessandro Loi Commenti ALGHERO - «Accade spesso che nell'alveo della normale dialettica politica vi siano consiglieri democraticamente eletti dal popolo sovrano che rivendicano maggiore condivisione nelle scelte. Pertanto, riteniamo che gli accadimenti delle ultime ore legati alle dimissioni di un importante componente del Cda della Fondazione Alghero non rappresentino niente di scandaloso, rientrando invece nella normale dialettica politica che anima spesso le Maggioranze che governano». Il Gruppo consiliare di Noi con Alghero entra nella querelle politica scatenata dalle dimissioni di Stefania Salvatore e, a proposito del commento dei “colleghi di Maggioranza” Forza Italia [LEGGI] sottolineano come nell'intervento di Monica Pulina e Giovanni Monti [LEGGI] non ci sia «niente di sgrammaticato, solo ricerca di dialogo e di confronto, elementi propri e indispensabili in democrazia».«Per questo motivo, come Gruppo consiliare che rappresenta all'interno del Consiglio la forza civica di Noi con Alghero, ci sentiamo di dover intervenire per riportare la discussione a toni e modi che ripristino il totale rispetto dei ruoli ai quali siamo chiamati. Il confronto costruttivo che ha animato i consiglieri Monti e Pulina non può essere in nessun modo derubricato a contrapposizioni politiche e o partitiche, ma solo alla rivendicazione legittima di un maggior coinvolgimento nelle scelte. L'impegno e il lavoro svolto dal sindaco e dall'Amministrazione in questo primo anno sono stati totalmente rivolti al ripristino della macchina amministrativa e a dare quelle risposte urgenti che la città aspettava ormai da troppi anni anche e spesso in continuità amministrativa».«Ricordiamo a tal proposito, ovviamente senza per questo volerlo prendere come esempio – sottolineano Antonello Muroni ed Alessandro Loi - il travagliato percorso che ha caratterizzato i cinque anni dell'Amministrazione Bruno, ridotto a tredici consiglieri comunali di Maggioranza per quasi tutta la legislatura, senza dimenticare le sue dimissioni farlocche del luglio 2015, di ottobre 2017 e del febbraio 2019. La Maggioranza che oggi guida la città, seppur a volte impegnata in un confronto costruttivo, continua ad essere la stessa che ha vinto le elezioni».Nella foto: il consigliere comunale Alessandro Loi