Dichiarazioni Forza Italia: Pulina e Monti non ci stanno

Nella foto: il consigliere comunale Monica Pulina Commenti ALGHERO - «Riteniamo doveroso esprimere alcune brevi considerazioni rispetto al comunicato pubblicato dai “colleghi” di Maggioranza del gruppo di Forza Italia». Dopo il commento dei colleghi di Maggioranza [LEGGI] relativi alla loro conferenza stampa di ieri (venerdì) [LEGGI] , i due consiglieri comunali del Gruppo misto Monica Pulina e Giovanni Monti intervengono per rispondere a critiche e polemiche.«In premessa – esordiscono Pulina e Monti - vogliamo auspicare che chiunque, rivolgendosi a noi, ricordi che siamo ad oggi (del domani v’è certezza) Gruppo misto legittimamente costituito in Consiglio comunale. Se poi per identificare qualcuno si vuole, come metodo, usare il termine “ex”, basta dirlo e ci adegueremo. La scarsa conoscenza dei fatti ed il riferimento ad un comunicato concordato e condiviso (con la signora Salvatore) mal si concilia con l’unico documento ufficiale , noto a tutti, scritto e firmato dalla suddetta [LEGGI]. Come dire, “Verba volant, scripta manent”».«Rispetto alla “Commistione” tra i poteri d’indirizzo e controllo e quelli gestori – insistono i due consiglieri - chiediamo ai “colleghi” di spiegarci loro quali siano nella pratica i compiti di un nominato in un Cda, ricordando che tanta bagarre c’è stata rispetto alle nomine nei vari enti considerate politiche e fondamentali per la visibilità e rappresentatività dei gruppi consiliari. Le nostre energie sono, dal giorno della nostra elezione, dirette a contribuire al rilancio dell’azione politica. Gli strumenti a disposizione, purtroppo, non ci sembrano equamente distribuiti. Ad oggi, per tale contributo, qualcuno ha a disposizione i carri armati, mentre taluni dispongono di qualche clava con le pietre».«A “margine”, rileviamo che il consigliere Monti, esclusa la giornata citata, ha partecipato al 100percento delle adunanze del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.Per favore! Concordiamo con il vostro auspicio, augurandoci che per l’avvenire tutti noi privilegiamo gli interessi dei cittadini rispetto agli interessi politici che, seppur legittimi, sono per definizione “di parte”. Rispettosi del signor sindaco, restiamo a disposizione per ulteriori (speriamo definitivi) chiarimenti», concludono Monica Pulina e Giovanni Monti.Nella foto: il consigliere comunale Monica Pulina