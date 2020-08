Red 21:07 Incendi: il 17 non porta bene all´Isola Oggi, sono stati diciassette i roghi che hanno ferito la Sardegna. Di questi, quattro hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Fonni, di Sassari, di Ollolai e di Paulilatino



Il primo incendio è divampato nell'agro di Fonni, in località Riu Dudulu, dove sono intervenuti tre elicotteri provenienti dalla basi di Farcana, di Sorgono e di Fenosu (Super Puma). Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Gavoi, coadiuvata dal personale eliportato, da tre squadre di Forestas ed una dei Barracelli. L’incendio è ancora attivo e finora ha percorso circa 8ettari di bosco e macchia mediterranea. Le operazioni di bonifica sono ancora in corso.



Il secondo rogo si è sviluppato nelle campagne di Sassari, in località M.Uccari, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Bosa. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Sassari, coadiuvata dal personale eliportato, da due squadre di Forestas, una dei Barracelli, una dei Vigili del fuoco ed una di volontari. Le fiamme hanno percorso circa 5ettari di incolti. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 17.11.



Il terzo incendio si è registrato nell'agro di Ollolai, in località San Pietro, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di San Cosimo. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Orani, coadiuvata dal personale eliportato, dal Gauf di Nuoro, da una squadra di Forestas, una dei Barracelli, una dei Vigili del fuoco ed una di volontar. Le fiamme hanno percorso circa un ettaro, in prossimità del centro abitato. Il tempestivo intervento delle squadre e del mezzo aereo ha scongiurato che l'incendio coinvolgesse un agriturismo. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 16.53.



Il quarto rogo è divampato nelle campagne di Paulilatino, in località Beneide, dove stanno intervenendo tre elicotteri provenienti dalla basi di Fenosu (Eli-Fenosu e Super Puma) e di Anela e due canadair. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Ghilarza, coadiuvata dal personale eliportato, dal Gauf di Oristano, da una squadra Cfva Autoparco, da quattro squadre di Forestas, due dei Barracelli, quattro dei Vigili del fuoco e due di volontari. L’incendio è ancora attivo. Le operazioni di spegnimento sono in corso.