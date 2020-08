Red 17:42 Incidente all´alba all´uscita di Alghero Da una prima ricostruzione, un´autovettura è uscita di strada, andando a sbattere contro il guard-rail, per evitare un animale presente nella sede stradale. Registrati ingenti danni all´autovettura mentre, fortunatamente, i due ragazzi non hanno riportato ferite



ALGHERO – Questa mattina (domenica), attorno alle 6, Rudas è stato teatro di un incidente stradale. Da una prima ricostruzione, un'autovettura è uscita di strada, andando a sbattere contro il guard-rail, per evitare un animale presente nella sede stradale.



Registrati ingenti danni all'autovettura mentre, fortunatamente, i due ragazzi, che rientravano venrso un paese dell'hinterland, non hanno riportato ferite. Sul posto, i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso, ed i Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli, che hanno provveduto a bonificare la zona.