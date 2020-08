Red 18:01 Alghero: il Consiglio torna in aula Il Consiglio Comunale è stato convocato per domani e per mercoledì. La massima assemblea cittadina torna a riunirsi a Palazzo Civico, in Via Columbano ma, per evidenti motivi di carattere sanitario, per ora non sarà ammesso il pubblico in sala







Si inizierà con le interrogazioni dei consiglieri Pietro Sartore e Raimondo Cacciotto, rispettivamente, sui “Fondi adeguamento spazi scolastici” e sulla “Movimentazione di sabbia su arenile”. Poi, spazio alla determinazione del Consiglio sulle prime misure urgenti e straordinarie a sostegno dell'economia locale in seguito all'emergenza sanitaria per il Covid-19. Successivamente, si passerà alla ratifica di due variazioni al Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022 deliberati a luglio. Verrà quindi votata un'integrazione al Piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari, per poi passare all'acquisizione di beni immobiliari al patrimonio dell'Ente, a seguito di un intervento di demolizione e ricostruzione per la realizzione di un nuovo fabbricato pluripiano tra le vie Saragat e Kennedy.



Dopo il riconoscimento di due debiti fuori bilancio, si voterà la proroga da sabato 26 settembre a martedì 15 dicembre della convenzione dello svolgimento dei servizi di Segreteria generale tra la Provincia di Sassari ed il Comune di Alghero. Si discuterà quindi l'intitolazione della Sala Rossa del Palazzo comunale a Martino Lorettu. Infine, spazio alle mozioni presentate da Gabriella Esposito e più (sull'attuazione dei progetti territoriali della Rete metropolitana del nord Sardegna), da Valdo Di Nolfo e più (sull'adesione del Comune di Alghero alla Carta europea per l'uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale, per l'adozione del bilancio di genere), da Sartore e più (sul ravvedimento operoso), da Roberto Ferrara e più (sul Bonus mobilità per la Rete metropolitana del nord ovest Sardegna) e da Alberto Bamonti (sul riconoscimento da parte dell'Unesco del paesaggio culturale della Sardegna e la definizione del suo territorio quale "museo aperto").