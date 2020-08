Cor 16:48 Ponte Serra, l´assessore ringrazia (quasi) tutti Arriva il finanziamento regionale sul Ponte Serra che rende possibile programmare un unico intervento per complessivi € 628.000,00. Antonello Peru ringrazia il governatore Solinas, l'assessore Frongia ed il presidente del Consorzio algherese. Gelo con Michele Pais che poche ore fa aveva annunciato il contributo regionale di 230mila euro







Nella foto: l'assessore alle Opere pubbliche del comune di Alghero, Antonello Peru Commenti ALGHERO - A pochi giorni dalla richiesta di finanziamento dell'Amministrazione Comunale, di data 23 luglio, la Giunta regionale, con propria delibera, la n. 41/22 del 07/08/20, stanzia un ulteriore finanziamento per la ristrutturazione del Ponte Serra, nell'agro di Alghero. «Si tratta di una somma importante che permetterà di completare l’intervento di messa in sicurezza del Ponte Serra», sono queste le parole dell’Assessore ai Lavori pubblici Antonello Peru (Forza Italia).L'amministrazione comunale, ha provveduto con specifica variazione di bilancio a finanziare ulteriori risorse per il recupero del ponte tant’è che il progetto verrà presentato nei prossimi giorni alla Soprintendenza per essere valutato ed approvato. L’Assessore Peru continua: «oggi è possibile programmare un unico intervento per complessivi € 628.000,00 con il quale oltre ad effettuare i necessari lavori di consolidamento statico, sarà possibile realizzare le opere di restauro».Da parte del delegato della giunta Conoci arriva «un ringraziamento particolare al nostro Presidente della Regione Christian Solinas e all’Assessore Regionale alle Opere Pubbliche Roberto Frongia per la repentina delibera di finanziamento. Un particolare ringraziamento deve essere rivolto anche ai residenti della zona ed al Presidente del Consorzio Figu Ruja per la pazienza ed il senso di responsabilità dimostrati. Il continuo dialogo con il Comitato e l’atteggiamento collaborativo dello stesso hanno permesso all’Ufficio di realizzare il progetto oggi al vaglio della Soprintendenza» conclude Antonello Peru.Nella foto: l'assessore alle Opere pubbliche del comune di Alghero, Antonello Peru