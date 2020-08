Red 18:44 Calamità naturali: un milione per la prevenzione L’assessore dei Lavori pubblici Roberto Frongia annuncia lo stanziamento da parte della Giunta regionale di un milione di euro per la prevenzione ed il ripristino di opere pubbliche danneggiate a seguito di eccezionali avversità atmosferiche







La misura segue la prima programmazione di giugno, con cui erano stati finanziati alcuni interventi tesi sempre a fronteggiare situazioni di pericolo o deterioramento di infrastrutture. «Grazie a questa misura, siamo in grado di garantire nuovi lavori per 1.195.000euro. Ulteriori istanze da parte dei Comuni al momento esclusi – continua l’esponente della Giunta Solinas - potranno essere prese in considerazione con successive programmazioni a valere sulle risorse finanziarie ancora disponibili».



Tra gli interventi oggetto della nuova programmazione figura il ripristino e la messa in sicurezza del tratto della Strada provinciale 83 al Km 5+200, tra Fontanamare e Nebida (185mila euro); la messa in sicurezza (pericolo di caduta massi rilevato dai Vigili del fuoco del Comando provinciale di Oristano) di un costone roccioso nel territorio comunale di Aidomaggiore (200mila); il ripristino dei danni causati dagli eventi meteorici di aprile e maggio nel territorio comunale di Lodè (300mila euro); la messa in sicurezza della scarpata di Via Bellieni, a Teti (100mila); gli interventi urgenti per il ripristino di una scarpata crollata, della viabilità comunale e di un collettore fognario nel Comune di Cuglieri (110mila euro); il rifacimento di un muro di sostegno nel territorio comunale di Bonorva (300mila).



Nella foto: l'assessore regionale Roberto Frongia Commenti CAGLIARI - «Siamo impegnati nel lavoro di ricognizione dei territori per intervenire con misure di ripristino delle opere finalizzate alla messa in sicurezza. In quest’ottica, abbiamo chiesto a Comuni ed Enti locali di segnalare le situazioni che necessitano di maggiore attenzione e tempestività perché solo con un coordinamento efficace tra Enti e Istituzioni è possibile tutelare le Comunità». Così l’assessore dei Lavori pubblici Roberto Frongia commenta lo stanziamento da parte della Giunta regionale di un milione di euro per la prevenzione ed il ripristino di opere pubbliche danneggiate a seguito di eccezionali avversità atmosferiche.La misura segue la prima programmazione di giugno, con cui erano stati finanziati alcuni interventi tesi sempre a fronteggiare situazioni di pericolo o deterioramento di infrastrutture. «Grazie a questa misura, siamo in grado di garantire nuovi lavori per 1.195.000euro. Ulteriori istanze da parte dei Comuni al momento esclusi – continua l’esponente della Giunta Solinas - potranno essere prese in considerazione con successive programmazioni a valere sulle risorse finanziarie ancora disponibili».Tra gli interventi oggetto della nuova programmazione figura il ripristino e la messa in sicurezza del tratto della Strada provinciale 83 al Km 5+200, tra Fontanamare e Nebida (185mila euro); la messa in sicurezza (pericolo di caduta massi rilevato dai Vigili del fuoco del Comando provinciale di Oristano) di un costone roccioso nel territorio comunale di Aidomaggiore (200mila); il ripristino dei danni causati dagli eventi meteorici di aprile e maggio nel territorio comunale di Lodè (300mila euro); la messa in sicurezza della scarpata di Via Bellieni, a Teti (100mila); gli interventi urgenti per il ripristino di una scarpata crollata, della viabilità comunale e di un collettore fognario nel Comune di Cuglieri (110mila euro); il rifacimento di un muro di sostegno nel territorio comunale di Bonorva (300mila).Nella foto: l'assessore regionale Roberto Frongia