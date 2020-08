Red 15:17 Dalle 22 alle 7, niente bottiglie di vetro ad Alghero Stretta sulla vendita e l´asporto dei contenitori di vetro. Da oggi, sarà anticipato il divieto per motivi di incolumità e sicurezza, della vendita per asporto di bevande in contenitori in vetro, ad eccezione della somministrazione su servizio al tavolo degli esercizi, compresi quelli della ristorazione, che utilizzano il suolo pubblico. Vietata, nella stessa fascia oraria, l’assunzione di bevande in vetro su area pubblica







È quanto prevede l’ordinanza firmata oggi dal sindaco di Alghero Mario Conoci, che interviene sulla precedente disposizione, modificandone, in anticipo rispetto alle 24, l’orario di entrata in vigore. «Specie in concomitanza del fine settimana – spiega il primo cittadino nell’ordinanza - aumenta sensibilmente la quantità di rifiuti abbandonati sulle aree pubbliche da parte di gruppi di incivili che arrecano danno alla città. Rifiuti composti soprattutto da contenitori in vetro, la cui raccolta comporta un notevole sforzo ed impegno da parte degli operatori ecologici dell’impresa, che svolge il servizio di nettezza urbana e che costituiscono una potenziale fonte di pericolo per l’incolumità delle persone a causa della loro rottura, il che rende la semplice circolazione per le strade della città particolarmente insidiosa, specie nelle prime ore della giornata, quando il servizio di pulizia urbana non è stato ancora espletato».



L'iniziativa si inquadra nell'ampia collaborazione in atto con la Prefettura di Sassari, definita nel Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica convocato nella Prefettura di Sassari alcuni giorni fa e che si sta concretizzando con le azioni svolte dalle Forze dell'ordine in questi giorni. Nello scorso fine settimana la prima risposta, con l'operazione dei Carabinieri, con controlli e sanzioni e denunce, con oltre dieci pattuglie nel territorio. «Ringrazio il prefetto, la dottoressa D'Alessandro per l'attenzione che sta dedicando alla città e alle problematiche che si stanno evidenziando e ringrazio le Forze dell'ordine per la collaborazione. L'Amministrazione comunale fa la propria parte, mettendo in campo ogni azione di propria competenza, ma è fondamentale il rafforzamento della vigilanza e controllo, cosa che si sta prontamente attuando in stretta collaborazione con le Forze dell'ordine, con la regia della Prefettura».