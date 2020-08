Red 17:42 Piantagione di marijuana ad Alghero: 60enne in manette Nelle prime ore del mattino, i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti nell’abitazione dell´uomo, procedendo a perquisizione della sua abitazione e di un terreno in periferia, dove è stata rinvenuta e sequestrata una piantagione di marijuana composta da cinquanta piante dell’altezza di oltre 2metri ciascuna



ALGHERO – Questa mattina (martedì), i Carabinieri della Stazione di Alghero hanno arrestato in flagranza di reato un 60enne algherese ritenuto responsabile di coltivazione di una piantagione di marijuana. Nelle prime ore del mattino, i militari sono intervenuti nell’abitazione dell'uomo, procedendo a perquisizione della sua abitazione e di un terreno in periferia.



Nel terreno, è stata rinvenuta e sequestrata una piantagione di marijuana composta da cinquanta piante dell’altezza di oltre 2metri ciascuna. La piantagione disponeva di un complesso sistema di irrigazione a goccia, anch'esso sottoposto a sequestro.



Il 60enne, dopo gli accertamenti, è stato tratto in arresto per il reato di coltivazione e produzione di sostanza stupefacente. Le piante sono state sradicate e sottoposte a sequestro in attesa degli ulteriori accertamenti di laboratorio. Al termine delle formalità di rito, l’lgherese è stato accompagnato a casa sua in regime degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, in programma nei prossimi giorni.