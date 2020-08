Red 20:06 Allerta meteo: temperature in aumento Dalle 12 di domani e fino alle 17.59 di venerdì, è previsto sull´Isola un ulteriore aumento delle temperature con valori massimi molto elevati in particolare sulla Sardegna centrooccidentali e settentrionale



ALGHERO – Oggi (martedì), il Centro funzionale decentrato di Protezione civile-Settore Meteo ha emanato un avviso di condizioni meteo avverse. Dalle 12 di domani, mercoledì 12 agosto, e fino alle 17.59 di venerdì 14, e previsto sull'Isola un ulteriore aumento delle temperature con valori massimi molto elevati in particolare sulla Sardegna centrooccidentali e settentrionale.