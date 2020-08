Red 7:12 Sanzionati quattro parcheggiatori abusivi I finanzieri della Tenenza di Muravera hanno fermato un italiano, già noto alle Forze dell´ordine, nei pressi di una spiaggia di Villa Rei. I Baschi verdi della Seconda Compagnia di Cagliari, invece, anno sanzionato due italiani ed un senegalese lungo il litorale del Poetto



CAGLIARI - Attraverso l’impiego di pattuglie in servizi di controllo economico del territorio, i finanzieri eseguono costanti monitoraggi delle diverse località, finalizzati al contrasto di ogni forma di illegalità, non da ultimo anche quelle legate al fenomeno dei cosidetti “parcheggiatori abusivi”. Il “modus operandi” di alcune persone che stazionano nei parcheggi pubblici, che non danno ausilio agli automobilisti, ma che finiscono per essere particolarmente aggressivo e fastidioso, con evidenti ricadute sulla percezione di sicurezza e serenità di cittadini e villeggianti.



In questo contesto, i finanzieri della Tenenza di Muravera hanno fermato un italiano, già noto alle Forze dell'ordine, trovato intento a riscuotere somme da diverse persone (alle quali venivano richiesti dai 5 agli 8euro giornalieri) per il parcheggio delle loro autovetture in un’area comunale vicino ad una spiaggia di Villa Rei, abusivamente adibita ad area di sosta, con tanto di recinzioni per delimitare gli spazi ed un tavolino utilizzato come punto di ricevimento per i “clienti”. Nei confronti del parcheggiatore abusivo, oltre alla sanzione, è scattato anche il sequestro delle somme fino a quel momento incassate, pari a 65euro.



Le stesse circostanze sono state riscontrate dai Baschi verdi della Seconda Compagnia di Cagliari nell’ambito di analoghi controlli effettuati lungo il litorale del Poetto: tre uomini (due italiani ed uno senegalese) sono stati trovati intenti a facilitare il parcheggio a vari automobilisti, indicando i posti liberi, senza disporre né di titoli autorizzativi, né di concessioni per la specifica attività. Anche nei loro confronti sono scattate le specifiche sanzioni amministrative e sono stati sequestrati gli introiti delle loro attività pari, complessivamente, a 51euro.