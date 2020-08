Red 23:14 Il Ferragosto de La Stanza sonora Sulla note del romanticismo firmato Bach, Mozart, Shulmann e suonate da Mauro Uselli, la poetessa sassarese Maria Teresa Tedde propone il suo inno all’amore con i versi di poesie che hanno già fatto innamorare gli Empedoclei dell’istituto superiore studi filosofici di Agrigento, che le hanno conferito il titolo accademico d’onore







Nella foto: Mauro Uselli Commenti ALGHERO - La Stanza sonora arriva nel suo appuntamento clou del Ferragosto ed entra nel vivo dei concerti live del mattino, nella caratteristica location storica sotto gli archi di Sant’Elmo nel centro storico di Alghero. Da un mese e mezzo, il maestro Mauro Uselli, ideatore e protagonista della rassegna, intrattiene il suo pubblico con eventi concertistici in filodiffusione insieme ad altri artisti che ogni domenica diventano protagonisti a loro volta di questa originale performance dal vivo. In primo piano, il flauto traverso di Uselli, che propone musiche romantiche classiche di grandi autori, rivisitate dall’estro musicale e dai virtuosismi, che caratterizzano la figura eclettica dell'artista e la sua unicità artistica. Dopo il successo della scorsa domenica con il trio composto da Uselli Barbieri Daga, è la volta di un altro trio, dove, insieme agli strumenti, dialogherà la voce suadente della poetessa Maria Teresa Tedde.Sulla note del romanticismo firmato Bach, Mozart, Shulmann, la poetessa sassarese propone il suo inno all’amore con i versi di poesie che hanno già fatto innamorare gli Empedoclei dell’istituto superiore studi filosofici di Agrigento, che le hanno conferito il titolo accademico d’onore. Applaudita a Parigi, Milano, Nuoro e vincitrice di numerosi concorsi letterari, Maria Teresa Tedde racconta l’amore per il vero, l’amore puro, quello dei sentimenti più intimi. E lo racconta con versi semplici ed eleganti, un vero tributo alla nobiltà d’animo che nell’amore si perde e si ricongiunge all’oblio. Dallo strumentismo ai versi, la voce umana si insinua nella musica e compone un pentagramma emozionante.Le note vocali della poetessa verranno accompagnate da un altro artista d’eccezione, il pianista Giovanni Correddu. Diplomato al Conservatorio in pianoforte e composizione, maestro di coro con un'importante carriera alle spalle, Correddu è famoso per le sue composizioni originali, frutto di ricerche e fusioni tra contemporaneità e storia musicale. Il concerto vedrà protagonista la musica romantica da Chopin e Liszt, fino ad arrivare al più moderno Erik Satie. In questo tuffo romantico, non mancheranno i “fuori schema”, gli arrangiamenti, le composizioni originali di Mauro Uselli, che come sempre aprirà e chiuderà l’evento concertistico. Nonostante questo evento fosse il penultimo appuntamento in programma, l'artista algherese ha deciso di rispondere all’appello dei suoi follower, allungando la rassegna sino alla fine di agosto con altri due eventi. L’appuntamento con il romanticismo e la poesia d’autore è fissato per domenica 16 agosto, con inizio alle 8 30, a Villa Barbieri. Grazie alla filodiffusione, il concerto potrà essere ascoltato fin sulla passeggiata lungo i bastioni. L’ingresso a La Stanza sonora è libero.Nella foto: Mauro Uselli