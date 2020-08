Red 19:39 Sassari scioglie il Voto alla Madonna dell´Assunta Sarà una cerimonia molto diversa da quella a cui la città è abituata, nel rispetto delle vittime del CoronaVirus e con modalità legate all´emergenza sanitaria dalla quale lentamente si cerca di uscire, ma che ancora non consente di abbassare la guardia







Nella foto: un momento della presentazione Commenti SASSARI - Venerdì 14 agosto, Sassari scioglierà il Voto alla Madonna dell'Assunta. Sarà una cerimonia molto diversa da quella a cui la città è abituata, nel rispetto delle vittime del CoronaVirus e con modalità legate all'emergenza sanitaria dalla quale lentamente si cerca di uscire, ma che ancora non consente di abbassare la guardia. Il cerimoniale della giornata è ridotto sia nelle attività, sia nei protagonisti che ne prenderanno parte.Venerdì mattina, si terrà nel Palazzo di Città la Vestizione della bandiera del gremio dei Massai, che sarà poi esposta sul terrazzo. Non ci saranno drappi, né altre bandiere alle finestre, in segno di rispetto per le vittime del CoronaVirus, che Sassari ancora piange. Per lo stesso motivo, non saranno esposte le tradizionali bandiere in città né altro simbolo di festa. In serata, sempre a Palazzo di Città, ci sarà il brindisi a zent'anni, tra il sindaco Gian Vittorio Campus, il gremio dei Massai, a cui parteciperanno anche l'arcivescovo monsignor Gian Franco Saba ed il prefetto Maria Luisa D'Alessandro. Subito dopo, la Municipalità ed i Massai arriveranno alla chiesa di Santa Maria di Betlem, in corteo e senza seguire il tradizionale percorso.I gremi, giunti a Santa Maria senza alcuna processione, né in altra forma pubblica, faranno il loro ingresso in chiesa, in base all'ordine previsto dal cerimoniale. Gli undici Candelieri si trovano già nel tempio, dove sono stati portati in questi giorni dai gremianti, in forma privata. Le modalità sono state studiate nei minimi dettagli per evitare assembramenti. Così, dentro il tempio resterà soltanto una rappresentanza, mentre gli altri gremianti assisteranno dalla piazza attraverso un maxi-schermo, che trasmetterà quanto accade all'interno. Ridotta anche la rappresentanza della Giunta, del Consiglio comunale e delle autorità. Dopo il saluto del padre guardiano, sarà recitata la preghiera per la Madonna dell'Assunta ed infine il vescovo impartirà la benedizione.La giornata si concluderà a Palazzo Ducale, dove i Massai accompagneranno il sindaco e dove avverrà lo scambio tra la bandiera del gremio ed il gonfalone. La cittadinanza potrà seguire il momento dello scioglimento del Voto attraverso la diretta che sarà trasmessa sui siti internet TurismoSassari e CandelieriSassari e su tutte le testate giornalistiche che decideranno di usufruire del servizio offerto dall'Amministrazione comunale. Un modo per permettere a chiunque di seguire la cerimonia, in un anno in cui non è possibile farlo di persona, ma che drammaticamente riporta alla memoria le origini della cerimonia.Nella foto: un momento della presentazione