No ai fuochi: Castelsardo sceglie musica e luci Anche la città dei Doria sceglie la prudenza per quanto riguarda i festeggiamenti del Ferragosto ma non lascia, comunque, a digiuno di appuntamenti, turisti e residenti che trascorrono l´estate nella località turistica del nord Sardegna







Musica di tutti i generi e per tutti i gusti, che andrà avanti fino a Mezzanotte, quando sarà la disco dance a farla da padrone, grazie all'associazione Black events ed al dj Andrea Satta, che promette divertimento e spettacolo per tutti. Inoltre, dall'imbrunire, sulle mura della fortezza verranno proiettate immagini luminose e, dalle terrazze partiranno giochi di luce che allieteranno la serata e illumineranno il cielo estivo di colori, sfumature ed espressioni a cura della Art& concerti. La giornata di festa sarà possibile grazie alla preziosa collaborazione fra la Pro loco e l'Amministrazione comunale.



Inoltre, già dall'inizio della stagione estiva, in città proseguono appuntamenti culturali e di spettacolo, promosse con la Libreria Mondadori, con le cooperative che gestiscono Mim e Mog e con la neonata Associazione Borgo vivo, che sta animando il centro storico e registrando il gradimento e la partecipazione di residenti e visitatori. «Seppur si tratta di una stagione particolare, iniziata in ritardo e con tante limitazioni - ribadisce il sindaco Antonio Capula - puntiamo ad allungarla il più possibile, con un calendario di appuntamenti che arriverà sino a novembre».



