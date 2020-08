15/8/2020 Incidente all´uscita di Fertilia: un ferito in ospedale Pauroso incidente, questa sera, lungo la Strada statale 127 bis, ad Alghero. Per cause non ancora chiarite, attorno alle 19, due autovetture sono entrate in collisione tra Fertilia e la strada del Lazzaretto. Ad avere la peggio, l´autista di una Opel, che è stato accompagnato dal personale medico del 118 in Ospedale per accertamenti